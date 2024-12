Ilrestodelcarlino.it - Belle vittorie per under 17 e 15

Negli altri risultati fatti registrare dalle formazioni del vivaio bianconero, nell’ultimo fine settimana, sono arrivate ledi17 e 15. La formazione guidata da Medori domenica al Picchio Village è riuscita a battere l’Arezzo per 3-1 in rimonta. Le cose non si erano messe bene nella prima parte dell’incontro che aveva visto i toscani passare avanti con Di Gaetani. Incassato il colpo però l’Ascoli ha saputo reagire nella ripresa con il tris calato da Seproni, Carano e Ciafardini. Turno positivo anche per gli15 di Cusimano. Nel confronto sempre con l’Arezzo dei pari età, i bianconeri l’hanno spuntata per 3-2 in un match vivace e ricco di colpi di scena. Anche qui ospiti in vantaggio per ben due volte e altrettante risposte di marca ascolana con la doppietta di Sinani. Nel finale lo sfortunato autogol di Scolari ha regalato i tre punti al Picchio.