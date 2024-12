Atalanta-Real Madrid | programma e telecronisti Sky Champions League 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Ile isu Sky Sport di, match valido per la sesta giornata della. I nerazzurri orobici hanno la grande occasione di dimostrare quanto in forma siano, e per farlo sfidano i blancos per la seconda volta in pochi mesi, dopo aver perso la Supercoppa Europea. La Dea, imbattuta in Europa, sogna in grande e vuole anche avvicinarsi alla possibilità di giocare direttamente negli ottavi, merengues invece con l’acqua alla gola. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 21 di martedì 10 dicembre.IDIsarà visibile su Sky Sport con la telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi.SkySPORTFACE.IT.