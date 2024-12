Rompipallone.it - Atalanta, infortunio in Champions: lungo stop per l’attaccante

Ultimo aggiornamento 10 Dicembre 2024 21:59 di Paolo Siottoe cambio obbligato: brutte notizie per i tifosi nel primo tempo della sfida diLeague trae Real MadridLascia il terreno di gioco uno dei giocatori più attesi: undi natura muscolare lo ha costretto a lasciare il terreno di gioco già nel corso del primo tempo.LaLeague regala sempre grandi emozioni. Anche questa sera, nel corso delle partite valevoli per la sesta giornata del girone unico della massima competizione europea. Tra queste c’è la sfida tra l’di Gian Piero Gasperini e il Real Madrid di Carlo Ancelotti, partita sentitissima al Gewiss Staidum per l’arrivo dei Blancos di Jude Bellingham e compagni.Una serata di grande calcio che ha regalato ai tifosi presenti sugli spalti e a quelli a casa un primo tempo ricco di emozioni.