Calciomercato.it - Van Dijk gratis in Serie A: nuova sfida stellare

Leggi su Calciomercato.it

Il futuro dell’olandese potrebbe essere clamorosamente inA: in assenza del rinnovo del difensore con il Liverpool, occhio al maxi intreccioSebbene la sessione invernale di calciomercato non sia ancora cominciata ufficialmente, non sono poche le tracce che stanno cominciando a prendere forma. In questo senso soprattutto le big – desiderose di puntellare gli organici a disposizione dei rispettivi allenatori – hanno cominciato a sondare il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti.VaninA:(LaPresse) – Calciomercato.itIn una prospettiva sul medio-lungo periodo, però, occhio ai calciatori che non hanno ancora rinnovato il loro contratto in scadenza nel 2025. Scenari che da sempre intrigano Inter e Juventus che, stando a quanto trapela dall’Inghilterra, potrebbero dar vita ad un interessante duello di mercato per un gigante della difesa.