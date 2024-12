Superguidatv.it - Tradimento, replica puntate serali 8 dicembre 2024 in streaming | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Triplo appuntamento stasera – domenica 8– con la soap turca(Aldatmak). Ecco iper rivedere gli episodi 6, 7 e 8 in.Mentre Guzide controlla la casa di una cliente, sente all’improvviso la voce del marito Tarik provenire dalla porta accanto, e un dubbio la assale: perché è lì?Davanti ad amici e parenti, Guzide svela la verità su Tarik, mettendo in imbarazzo la (seconda) moglie Yesim e la loro figlia, Oyku, la cui vita va in frantumi.Guzide e Sezai tentano di fermare l’aereo su cui si è imbarcato Tim, sospettato, insieme a Oylum, dell’omicidio di un ciclista in seguito a un incidente stradale.