Sci alpino, Sofia Goggia si prepara al grande ritorno a Beaver Creek: ottime sensazioni a Copper Mountain

Dal 14 al 15 dicembre la Coppa del Mondo di scifemminile avrà modo di esibirsi nella velocità. Discesa e superG faranno da capolino sulla Birds of Prey a(USA), dopo che nel week end appena trascorso sono stati gli uomini-jet a lasciare il segno. La curiosità cresce perché ritroveremo in gara sulle nevi americane.Inutile negarlo, sono stati mesi tormentati per la campionessa bergamasca. In un’intervista concessa al Corriere della Sera dello scorso luglio, l’azzurra aveva raccontato delle sue difficoltà nel recupero agonistico posteriormente all’incidente del 5 febbraio. Quell’allenamento di gigante a Ponte di Legno e la gamba destra che era andata in pezzi.“Devo capire come abbatterle il dolore quando metto lo scarpone. Sperimenterò soluzioni in carbonio, sottili e su misura, da inserire tra calza e scarpone.