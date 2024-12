Ilfattoquotidiano.it - Sale il gettito della tassa di soggiorno: nel 2024 incassi per quasi 980 milioni. “Con quei soldi i Comuni coprono i buchi di bilancio”

Nelildiporterà nelle casse deiitaliani980. E l’anno prossimo la cifra supererà il miliardo. Mentre il “tavolo tecnico” avviato lo scorso settembre in base a un’intesa tra ministero del Turismo e Anci studia la riforma del balzello, che si punta ad estendere anche ainon turistici, un rapportosocietà di marketing territoriale Jfc fa i conti in tasca ai sindaci. Trovando che glisono già in forte aumento rispetto ai 790del 2023. In testa c’è il Lazio, con oltre 295: +55,6% sull’anno prima. “La giunta capitolina”, ricorda Massimo Feruzzi, ad di Jfc, “ha modificato le tariffe del contributo con decorrenza 1 ottobre 2023 e l’aumento ha ovviamente inciso in maniera decisa sugli”. In Trentino Alto Adige la cifra raccolta è salita del 40,9%, in Abruzzo del 25,7%, in Puglia del 19,5%, in Lombardia e Liguria del 15%, in Emilia Romagna del 10,3%.