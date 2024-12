Romadailynews.it - Rotondi (FDI): regione riqualifica “Palaverde” Palestrina

“Nuova vita per il “” di. Grazie ad un importante stanziamento di fondi per l’ammontare di 400.000 euro deliberato dalla Giunta Regionale del Lazio e grazie all’attenzione posta dall’’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici, sull’impianto sportivo della cittadina dei Monti Prenestini potranno essere effettuati i necessari lavori di ripristino funzionale e messa in sicurezza”.Così in un comunicato Marikavice presidente della Commissione Regionale Urbanistica e consigliere regionale del Lazio di Fdi.“Prosegue il programma di interventi per lazione urbanistica intrapreso dallaLazio e focalizzato sulle esigenze primarie dei territori, al fine di migliorare la qualità della vita pubblica, l’accesso e la funzionalità delle strutture che sono utilizzate dalla cittadinanza, in costante ascolto e confronto con i Comuni di tutte le Province” conclude.