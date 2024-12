Tpi.it - Roma, bambina di 9 anni muore per choc anafilattico dopo aver mangiato gnocchi al ristorante

Unadi 9è morta aper un presuntoun piatto didi patate in un. Il decesso è avvenuto nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 dicembre al Policlinico Gemelli.A raccontare la vicenda è raccontata dal quotidiano La Repubblica, che parla di reazione allergica con spasmi, nausea, vomito e difficoltà respiratorie.Nel mattino di giovedì laera stata in ospedale, dove era stata sottoposta a una spirometria per controllare il funzionamento dei polmoni.la visita, i genitori l’hanno portata alper pranzo. Qui la piccola hagliche potrebbero esserle stati fatali.Una volta rientrata a casa, la piccola si è sentita male. Il padre e la madre hanno subito allertato il 118, che ha trasportato laall’ospedale più vicino, il Policlinico Casilino, dove la piccola è arrivata in arresto cardiaco e le è stato praticato il massaggio toracico.