Overlord - Capitolo del Santo Regno, la recensione: al servizio dell'Oscuro Signore

Evento speciale nelle sale cinematografiche perdel, nuovo tassello del percorso del Re Stregone Ainz Ooal Gown. Sebbene nelle ultime stagioni il fenomeno isekai pare almeno in parte ridimensionato, l'industria'intrattenimento giapponese continua a dare moltissima importanza a questo sottogenere del fantasy, in cui un individuo comune viene trasportato in un "altro mondo"(la traduzione letterale del termine "isekai", appunto) e lì inizia una nuova vita all'insegna di magia, avventura e, di solito, un nutrito seguito di belle fanciulle. Le variazioni sul tema sono molteplici, come è facilmente immaginabile considerato che si tratta di una tipologia di prodotto che, tra light novel/romanzi illustrati, manga e anime, si rinnova ogni anno con decine di titoli diversi.