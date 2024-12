Ilnapolista.it - Meret: «Abbiamo provato a comandare: è mancata cattiveria e precisione»

Leggi su Ilnapolista.it

Il portiere del Napoli, Alex, è intervenuto durante la Domenica Sportiva rispondendo alle domande dei giornalisti dopo la sconfitta contro la Lazio:Difficoltà? «Non le ho viste,fatto una buona partita. Poiconcesso un paio di occasioni soltanto e loro sono stati bravi a sfruttarle. Noi: èfatto molti cross, molto volte siamo stati in area e dispiace perdere una partita del genere ma la strada è quella giusta».È una sconfitta formativa?«E’ una sconfitta che ci può far bene, non siamo contenti dobbiamo prendere le cose buone e lavorarci di più loro non hanno creato tantissimo, perdere è brutto dobbiamo lavorare sugli errori è una lezione, pensiamo alla prossima e di tornare a vincere».Leggi anche:: «Siamo stati puniti su una ripartenza»Il gol di Isaksen è stato deviato?«Anche a me è sembrato, ha allargato la traiettoria della palla.