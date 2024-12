Lanazione.it - L’esplosione in diretta: ecco il momento del boato di Calenzano, le telecamere riprendono tutto

Firenze, 9 dicembre 2024 – Momenti drammatici. Sono quelli in cui si vededi, avvenuta nel deposito di carburanti lunedì 9 dicembre. Sono circa le 10.20 e ledi sicurezza dell’impianto Eni. Si vedono le normali operazioni di carico dei camion, che poi portano il carburante stesso ai distributori. Poi a un certo punto, la palla di fuoco che avvolge. Due i morti accertati, tre i dispersi e 27 feriti. Il terribile spostamento d’aria ha rotto i vetri e provocato danni agli edifici e quindi a diverse persone in un raggio di almeno cinque chilometri. Undevastante avvertito in quasi tutta la provincia di Firenze.