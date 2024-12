Iltempo.it - La controffensiva di Grillo: cita il Truman Show e prepara le "liste di disturbo"

Beppenon ha alcuna intenzione di uscire di scena, sebbene ieri, dopo aver appreso della cancellazione del suo ruolo di Garante, abbia lanciato via social l'ennesima provocazionendo la celebre conclusione del film "The". "Casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte", ha scritto l'Elevato a corredo di una foto in cui è raffigurato in cielo, in cima a una rampa di scale, con le braccia aperte e una porta spalancata alle sue spalle proprio come il protagonista della pellicola. Il Movimento 5 Stelle ha votato di nuovo, ma ha premiato ancora una volta Giuseppe Conte: il quorum necessario per rendere validi i cambiamenti allo Statuto è stato raggiunto con il 64,40% degli iscritti aventi diritto. L'ala movimentista, però, non si arrende e, anzi,la: "La battaglia è appena iniziata.