Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Piedone - Uno sbirro a Napoli, Lunedi 9 Dicembre 2024

Domenica 8sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301 e SkySuspense HD alle 21:45 sul canale 306,- Uno- Ep. 2 Scuorno si concentra su un caso inquietante che vede Vincenzo Palmieri e Sonia Ascarelli alle prese con la morte di una giovane di 17 anni, apparentemente legata a un caso di revenge porn. L’indagine si complica ulteriormente quando i due poliziotti si trovano a fronteggiare uno dei politici più influenti della città, sollevando sospetti e resistenze che rendono il caso sempre più intricato. Parallelamente, Palmieri porta avanti un’indagine segreta su Eduardo Iodice, un pericoloso latitante che tutti credono morto, mettendo a rischio non solo la sua carriera ma anche la sua sicurezza.