Tg24.sky.it - Giornata contro la corruzione, Italia al 42° posto in classifica

Leggi su Tg24.sky.it

Il 9 dicembre si celebra lainternazionalela, un momento di riflessione sulle conseguenze di un fenomeno sociale, politico ed economico che colpisce tutti i Paesi, priva i cittadini di diritti fondamentali, rallenta lo sviluppo economico e mina le istituzioni. Per affrontare questa sfida globale, l’Assemblea generale dell’Onu ha adottato il primo strumento giuridico vincolante a livello internazionale, la Convenzione delle Nazioni Unitela, il 31 ottobre 2003. Entrata in vigore nel dicembre 2005, la convenzione promuove un approccio integrato e multisettoriale, con misure preventive e la criminalizzazione delle principali forme di. Ma qual è la situazione in