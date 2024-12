Anteprima24.it - FOTO/ Via Dalmazia, ‘ma stiamo sicuri?’: preoccupano i pilastrini d’acciaio

Tempo di lettura: < 1 minutodi Pietro Palazzosicuri? È questa la domanda che nasce in modo spontaneo quando si percorre il sottopasso di Via. Mesi di chiusura stradale per lavori importanti, anzi importantissimi.Ma ora dinanzi agli occhi dei salernitani e dei numerosi turisti solo una serie diche sembrano rafforzare il sottopasso. Al di sopra, i treni. Il pesantissimo traffico ferroviario.Reggeranno questi? Senza voler fare una polemica sterile ed inutile e, naturalmente, senza voler entrare nel dettaglio dell’intervento tecnico, non sarebbe stato meglio procedere ad un rafforzamento o, meglio, al rifacimento totale del sottopasso?Tanti i punti di domanda che assaltano le menti dei passanti. Tra l’altro è stata ristretta la carreggiata causando notevoli disagi a pedoni ed automobilisti.