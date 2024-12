Tg24.sky.it - Firenze, esplosione in una raffineria Eni a Calenzano: un morto e 7 feriti

Une sette(due in gravi condizioni) il bilancio attuale dell'avvenuta poco dopo le 10 di questa mattina nell'area del deposito Eni a(in provincia di). La colonna di fumo è visibile anche dai comuni vicini. Sul posto il sistema regionale di emergenza sanitaria, vigili del fuoco e forze dell'ordine. Lo rende noto il presidente della Regione Toscana sui social e lo conferma Eni in una nota: "Eni conferma che questa mattina è divampato un incendio presso il deposito di carburanti a) e che i Vigili del Fuoco stanno operando per domare le fiamme che sono confinate alla zona pensiline di carico e non interessano in alcun modo il parco serbatoi. Sono in corso di immediata verifica gli impatti e le cause. Seguiranno aggiornamenti". Il Dipartimento della protezione civile ha attivato It alert per un raggio di 5 chilometri dalla zona di"con cui si chiede di tenere chiuse le finestre e di non avvicinarsi alla zona".