Quotidiano.net - Festività natalizie 2024: oltre 5.000 opportunità di lavoro con Openjobmetis

Legarantiscono nuovedi. Con l’arrivo delle, infatti, cresce la domanda di personale stagionale in tutta Italia. Anche nelil Natale si conferma dunque un periodo ricco diprofessionali: con, agenzia per iltra i primi player del settore in Italia, sono5.000 le posizioni aperte in numerosi ambiti. Il Gruppoopera nel mercato della somministrazione attraverso una rete di160 filiali e tramite divisioni specializzate attive in un ampio spettro di settori: sanità, banca e finanza, Gdo, grandi clienti, I&CT, agroalimentare,che Techne, specializzata in aerospaziale, navale ed energetico grazie all’acquisizione di Quanta SpA, società fusa incon efficacia dal giorno 1° gennaio 2022.