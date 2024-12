Anteprima24.it - ‘Dialogo sull’immortalità: Un Viaggio con Raimondo di Sangro’, comincia il tour di Cecchi Paone

Tempo di lettura: 2 minutiIl noto divulgatore scientico e giornalista Alessandroha dato il via al suoletterario presso la libreria Mondadori di Aversa, presentando il suo ultimo libro, “di Sangro di Sansevero – dialogo”, pubblicato da Armando De Nigris Editore e moderato per l’occasione dallo scrittore e giornalista Stefano Cortese.Questo libro promette di affascinare il pubblico con un’esplorazione profonda e stimolante della gura storica didi Sangro e delle sue idee. L’evento ha richiamato un folto pubblico, testimoniando l’interesse e l’entusiasmo per l’opera e l’autore. Durante la presentazione,ha approfondito i temi centrali del libro, che ruotano attorno alla gura storica didi Sangro, un personaggio affascinante e controverso del XVIII secolo.