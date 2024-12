Ilrestodelcarlino.it - Di Carlo spera di recuperare Tirelli e Curado

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La serenità è finalmente tornata all’interno del gruppo squadra dopo le tre recenti vittorie consecutive con Gubbio (1-0), Torres (1-2) e Sestri Levante (4-1). In realtà il momento positivo finirebbe per salire a sette giornate considerando i quattro antecedenti pareggi consecutivi fatti registrare con Campobasso, Arezzo, Pontedera e Vis Pesaro (tutte curiosamente terminate per 1-1). E sicuramente da qui in poi si potrà continuare a lavorare meglio dopo aver ritrovato quella sicurezza e quell’autostima necessarie per sviluppare i meccanismi di gioco del tecnico Di. Tecnico e giocatori ora hanno capito come poter riuscire a sfruttare le proprie potenzialità, cercando di limitare i problemi legati alle lacune presenti in organico che comunque continuano ad essere presenti. I bianconeri avranno ancora tra le mani la possibilità di chiudere bene il nefasto 2024.