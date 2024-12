Ilrestodelcarlino.it - Chiappelli e Filippini sugli scudi. Così l’Andrea Costa si rialza

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

BAKERY 72 ANDREA79 BAKERY : Klanskis 14, Ndione ne, Perin 6, Morvillo, Longo, Zoccoletti 9, Trevisan ne, Blair 10, Molinari ne, Chiti 14, Lanzi 15, Taddeo 4. All. Salvemini. UP ANDREAIMOLA: Pavani 7, Restelli, Toniato 7,13, Klanjscek 31,11, Martini 2, Fea ne, Sanguinetti 6, Zedda 2. All. Angori. Arbitri: Secchieri e Gallo. Note: parziali 24-15; 41-42; 55-57. Tiri da due: Piacenza 17/30; Andrea22/40. Tiri da tre: 11/34; 9/27. Tiri liberi: 5/7; 8/12. Rimbalzi: 35; 38.la testa. A Piacenza l’Up ritrova la giusta faccia e la giusta energia e riscatta la debacle di una settimana fa, cogliendo una vittoria preziosa per restare nell’alta-media classifica. Una vittoria di squadra, capace di crescere durante la partita grazie all’impatto di, degli esterni della panchina e di due cardini come Klanjscek e Sanguinetti, ancora decisivi nel finale.