Calenzano esplosione nella raffineria Eni La prefettura di Firenze | Due morti e otto feriti Ci sono dispersi

Due, di cui due ustionati gravi, e quattro. È questo il bilancio provvisorio dell’che ha colpito l’area deposito carburanti dellaEni a Pratignone, frazione di, in provincia dia metà strada verso Prato. Intorno alle 10.15 di oggi, 9 dicembre, un potente boato è stato avvertito anche a decine di chilometri di distanza, con i residenti dei comuni vicini che hanno raccontato di aver sentito tremare i vetri delle finestre. Dal luogo dell’si è alzata una colonna di fumo imponente. A causa delle sostanze inquinanti disperse nell’aria, la protezione civile ha diramato tramite It Alert un avviso a coloro che abitano in un raggio di cinque chilometri dall’area dell’chiedendo di tenere chiuse le finestre. Il comune diha invitato la popolazione a non avvicinarsi all’area dell’e a spegnere gli impianti di climatizzazione.