Quifinanza.it - Taxi e NCC, la residenza non può essere un requisito per lavorare: la sentenza

Leggi su Quifinanza.it

Trovare un, specialmente nelle grandi città, potrebbe rivelarsi una vera seccatura. Il numero limitato delle licenze, le carenze nella regolamentazione, i picchi negli orari di punta o le zone con poca copertura sono soltanto alcuni dei fattori che, talvolta, mettono a rischio il diritto del cittadino a ricevere questo servizio di trasporto.Una nuovadella Corte Costituzionale potrebbe peròdecisiva, per evitare le lunghe attese e le code per ie i servizi di Ncc, come ad es. quello dell’ormai notissimo Uber. Secondo questo giudice, infatti, un eventuale blocco regionale delle licenze compromette la possibilità di viaggiare e, in particolare, ildellalocale è incostituzionale, danneggiando di fatto chi vuolee il passeggero che magari ha un’emergenza e deve prendere al più presto un veicolo a noleggio.