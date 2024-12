Sport.quotidiano.net - Successi per il Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde Cetilar nelle maratone italiane e internazionali

e mezzeper i runners del. Nella 24ª edizione della "Torino City Marathon" lungo le strade del capoluogo piemontese, nella mezza maratona vittoria assoluta per Renè Cuneaz (nella foto) che chiude fermando il cronometro sul tempo di 1h06’47“. Nella stessa gara, vittoria di categoria per Andreea Lucaci (SF) e buona prova per Maricica Lucaci sulla distanza di 21 chilometri, mentre è stata buona anche la prova di Giorgio Davini sui classici 42 km che ha completato con il tempo di 2h51’33“. Nella 46ª edizione della "Maratonina del Vitello d’Oro", a Ellera, nel savonese, terzo posto di categoria per Roberto Ria (SM50) e buone prove per Simone Cimboli e Riccardo Durano. Alla 44ª edizione della "Valencia Marathon", bella prova per Nicola Cappelli con il tempo di 2h’47’23’’ e buone prestazioni per Roberto Tognari e per l’esordiente Simone Bordigoni.