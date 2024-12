Movieplayer.it - Nosferatu, recensione: il vampiro come metafora della salute mentale

Leggi su Movieplayer.it

Quello di Robert Eggers è molto più di un remake del classico di Murnau: il regista dialoga con i grandi del passato per raccontare il presente, sempre più incerto e segnato dalla crisi d'identità. In sala dal primo gennaio. "Vieni da me", sussurra una stravolta Lily-Rose Depp, nel ruolo di Ellen Hutter, sposa che vive nel senso di colpa costante. Lo prova perché pensa di essere sbagliata a cercare "la manomorte",la chiama lei. Nei suoi sogni evoca infatti un'ombra, al contempo terrificante e seducente. È quella di un, un demone:. Ovvero "il non morto". Ma è lei ad averlo chiamato a sé, oppure è lui a essersi insinuato nella sua mente? Probabilmente se lo chiede da tutta la vita anche Robert Eggers, che porta al cinema, dal primo gennaio nelle sale italiane, la .