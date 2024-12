Iodonna.it - La fine dell'età fertile attraversa donne ricche di impegni, nel lavoro e nelle relazioni. E tanta "pienezza" si riflette sul modo di affrontare questa età di passaggio. Ora stagione di rinnovamento, punto di partenza per garantirsi decenni di benessere psicofisico. Con l'aiuto di scelte mirate

Esserea cinquant’anni, l’età media in cui si entra fisiologicamente in menopausa, significa avere giornate cariche diprofessionali, una vita dinamica sul piano sociale, spesso figli minorenni da seguire e rapporti sentimentali appena nati o ripartiti. Insomma, nella fase in cui i livelli degli ormoni sessuali (estrogeni e progesterone) in circolo crollano drasticamente, segnando laa fertilità, la donna del terzo millennio è nel cuorea maturità, con parecchi anni ancora davanti a sé, tante cose da fare, sognare e vivere. Ma comein serenità la lungadel dopo menopausa? Manifestoa Nuova Menopausa: una guida completa per viverla al meglio X Ridurre l’impatto dei disturbia menopausaQuando le ovaie smettono di produrre gli ormoni che per tutta l’etàhanno regolato il ciclo mestruale, la donna è esposta a una serie di fastidi, disturbi e cambiamenti fisici.