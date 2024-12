.com - Jesi / Fioretto: bis d’oro per Elena Tangherlini, l’Italia vince anche il titolo a squadre

In Coppa del Mondo in Corea lana, in splendida forma, trascina le azzurre sul gradine più alto del podio battendo gli Usa. A guidare la nazionale Giovanna Trillini, 8 dicembre 2024 – Bisper lanache dopo aver primeggiato nella gara individuale (rileggi qui.)oro in Coppa del Mondo in Corea del Sudsi è ripetuta, assieme alle compagne Arianna Errigo, Martina Favaretto e Anna Cristinonella gara a.Per la, che appartiene al Centro Sportivo Esercito, ma che è allenata dalla preparatrice atletica Annalisa Coltorti, il periodo è veramente da grande atleta considerate le prestazioni che riesce a proporre quando sale in pedana.In Coppa del Mondo in Corea del Sud le azzurre hanno battuto in finale gli Stati Uniti per 45 a 35 avendo la meglio in maniera netta sulle titolate avversarie quali la Kiefer, Rhodes e Devore.