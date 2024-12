Thesocialpost.it - Guasto in stazione, traffico ferroviario bloccato: cosa succede

Leggi su Thesocialpost.it

La circolazione ferroviaria tra Milano e Genova è stata sospesa dalle 15 a causa di untecnico alla linea nei pressi di Voghera, in provincia di Pavia. La comunicazione è stata fornita da Trenitalia, che ha dichiarato che «è in corso l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione».Leggi anche: Malattia del Congo, in Italia paziente con sintomi sospetti.I treni bloccatiAl momento, risultano bloccati quattro treni principali a causa del. Tra i convogli fermati ci sono l’IC 670 in arrivo da Livorno Centrale (partito alle 11:24 e previsto a Milano Centrale alle 16:06), l’IC 669 in partenza da Milano Centrale (alle 14:05, con arrivo previsto a Livorno Centrale alle 18:42), l’IC 641 diretto a Ventimiglia (partito da Milano Centrale alle 15:10 e previsto alle 19:04) e l’EC 327, che collega Zürich Hauptbahnhof a Genova Piazza Principe (partito alle 10:33 e previsto alle 15:52).