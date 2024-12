Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Cagliari 1-0, Palladino: "Vittoria importante, merito del gruppo”

Leggi su Sport.quotidiano.net

Firenze, 8 dicembre 2024 - Mister Raffaeleanalizza la sfida contro il, l'ottava consecutiva per la. "Venivamo da una settimana particolare, il valore di questaè molto. E' ladel, che ha reagito all'uscita in coppa. Nel primo tempo abbiamo giocato bene tecnicamente, siamo stati molto bravi. Il rammarico è quello di non averla chiusa. Nella ripresa per demeriti nostri abbiamo sbagliato tante cose a livello tecnico. Ci siamo abbassati troppo. Lala dedichiamo al nostro Edo, è stato un segno del destino che abbia segnato Cataldi che è un suo grande amico. Mi sono un po' emozionato".Come mai Kean in panchina? "Abbiamo tanti impegni, giochiamo ogni tre giorni. Era un po' stanco mentalmente. Quelli che vedo in allenamento con grande energia li metto dentro.