Cina | svelata la top 10 delle buzzword 2024

Pechino, 08 dic – (Xinhua) – “Viaggio in”, “Olimpiadi di Parigi” e “Nuove forze produttive di qualita’” sono tra le “10 principalicinesi” del, ha annunciato ieri il Centro nazionale per il monitoraggio e la ricercarisorse linguistiche. La lista, parte dell’evento annuale “Rassegna della lingua cinese”, include anche “Intelligenza artificiale”, “Promuovere la virtu’ e educare le persone”, “Sud globale”, “Trade-in”, “Economia a bassa quota”, “Industrie del futuro” e “Nuove professioni”. Sei dei 10 termini piu’ in voga riguardano nuove tendenze nell’economia, mentre “Promuovere la virtu’ e educare le persone” e’ uno slogan messo in evidenza durante una conferenza nazionale sull’educazione tenutasi a settembre come compito fondamentale dello sviluppo educativo.