Anteprima24.it - Borrelli (Avs): “Grazie a istituzioni e cittadini per solidarietà”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Voglio ringraziare il Presidente della Camera Lorenzo Fontana, i due vicepresidenti della Camera Sergio Costa e Giorgio Mulè e tutti i parlamentari, gli esponenti istituzionali e le forze politiche che in queste ore stanno manifestando la loroper l’accaduto”. Così il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio, vittima di un episodio di violenza, che prosegue nei ringraziamenti. “Il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, e il Questore Maurizio Agricola – ricorda – che fin dai primi momenti successivi all’aggressione si sono interessati al mio stato di salute. Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che mi ha scritto in privato. Ringrazio gli agenti della scorta e quelli intervenuti a mia difesa nei concitati momenti che mi hanno visto, mio malgrado, oggetto di un inaccettabile tentativo di linciaggio solo perché mi sono permesso di denunciare il malaffare e la presenza della camorra in via sant’Arcangelo a Baiano.