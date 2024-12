Inter-news.it - Bayer Leverkusen, quattro infortuni in vista Inter. Anche un top player

Ilsi prepara a ospitare l’nella sfida di martedì alla BayArena, valevole per la sesta giornata della fase campionato della UEFA Champions League. Xabi Alonso deve fare i conti congiocatori infortunati, fra cuiuno dei suoi topINFERMERIA – Non solo Simone Inzaghi alle prese con gliin questo inizio di stagione. L’che andrà martedì a, infatti, dovrà sicuramente fare a meno di Benjamin Pavard. Oltre a tenere in considerazione le condizioni di Francesco Acerbi – verso il recupero dopo il problema muscolare rimediato contro l’Hellas Verona – e di Alessandro Bastoni, la cui situazione dopo la partita contro il Parma non dovrebbe però preoccupare.Xabi Alonso deve fare i conti congiocatori infortunati indella partita tra, valevole per la sesta giornata della fase campionato della UEFA Champions League.