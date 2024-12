Lanazione.it - Treni, lo slalom dei pendolari tra scioperi e ritardi. “E ridateci il biglietto chilometrico”

Firenze, 7 dicembre 2024 – Grama la vita del pendolare, che il treno lo deve prendere perché non ha alternative o perché vuole evitare il caos del traffico, soprattutto a dicembre e soprattutto se si è diretti a Firenze. Un periodo difficile, tanto che anche l’assessore regionale Baccelli ha alzato la voce. Vita difficile per più motivi. In ordine sparso: punto primo, gli. Ormai ce n’è uno a settimana, e per carità, lo sciopero è un diritto, ma presentarsi al lavoro è un dovere. Nemmeno il tempo di lamentarsi che ce ne sono già altri due all’orizzonte: quello più sostanzioso è previsto dalle 210 di giovedì 12 dicembre alle 21 di venerdì 13, indetto dal personale del Gruppo FS,talia,talia Tper e Trenord. Sono garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.