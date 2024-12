Ilfattoquotidiano.it - Trasferte vietate ai tifosi di Atalanta, Como, Roma e Napoli (tre partite). L’accusa: “Recrudescenza della violenza”

dinon potranno assistere alle prossime gareloro squadra in trasferta. A quelli delè andata anche peggio: settore ospiti chiuso per le prossime trelontane dallo stadio Maradona. È quanto deciso dal Casms (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive) del Viminale, che proporrà lo stop alle autorità di pubblica sicurezza sul territorio. Il motivo? Ladi incidenti e scontri tra tifoserie e, sempre più spesso, tra gruppi di opposta fede calcistica coalizzati contro le forze dell’ordine che diventano bersaglio di aggressioni. Per ipartenopei, inoltre, c’è l’aggravante “maggiore gravità delle condotte reiterate nel corsostagione”. Da quiper tre turni.“Da dicembre dell’anno scorso a oggi abbiamo avuto 183 feriti fra le forze dell’ordine impegnate nelle attività di ordine pubblico negli stadi durante le– ha detto Maurizio Improta, presidente dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive – L’anno precedente erano stati 168 gli agenti feriti.