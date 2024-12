Universalmovies.it - The Boys | Karl Urban saluta i fan dal set della Stagione 5

Leggi su Universalmovies.it

Le ripresequinta ed ultimadi Thesono partite, a confermarlo il solito post-social di.Come spesso è accaduto per le precedenti stagioni, uno dei protagonisti più amati dello show Amazon MGM Studios è tornato sui social ad annunciare l’avvio dei lavori sul set., il poco affidabile Butcher in The, ha infatti postato un’immagine dal backstage5 con il volto completamente insanguinato (cosa avrà fatto questa volta?). Le riprese proseguiranno per tutto il 2025, con una release su Prime Video presumibilmente entro la fine del 2026. Come oramai noto, la quintachiuderà per sempre (?!) le avventure legate all’infinita guerra tra i “The” di Butcher ed i Supes capitanati da Patriota; a tal proposito, l’ultimo episodioquartaè terminato con Butcher in fuga con il virus capace di uccidere tutti i Supes, e Patriota che ha messo a capo del governo degli Stati Uniti d’America un uomo al suo comando.