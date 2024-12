Ilgiorno.it - Sequestro di 578 opere d'arte a Brescia: padre e figlio accusati di ricettazione

Leggi su Ilgiorno.it

Quadri di valore, oggetti sacri, vasellame, sculture, stemmi araldici, acquesantiere, candelabri, specchiere, orologi, statue di marmo, sculture. Un tesoro, capace di lasciare a bocca aperta persino i carabinieri esperti di, davvero eccessivo per unantiquario e il. È l’ultima operazione dei carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Udine, che hanno recuperato e sequestrato 578 oggetti d’- di cui 248 reperti e cinquedimoderna false - in esecuzione a un decreto dipreventivo per sproporzione emesso dal tribunale di. Tra questi, 26 sono stati rubati nel corso degli anni. Nei guai pere riciclaggio diper un valore stimato di circa un milione e 600mila euro sono finiti appunto dueni. Ilè stato attuato sulla base della sproporzione del valore economico che rivestono lein questione in relazione alle possibilità economiche degli indagati.