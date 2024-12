Ilgiorno.it - Robin Hood delle case popolari, sentenza ribaltata: assolti dall’accusa di associazione a delinquere

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 7 dicembre 2024 – Cade l’accusa diper i nove antagonisti del Comitato abitanti Giambellino-Lorenteggio ribattezzati “” per le loro azioni contro gli sgomberi. La Corte d’Appello di Milano li hacon la formula “perché il fatto non sussiste” rideterminando le pene fino a un anno di reclusione per resistenza e altri reati minori. Un verdetto che ribalta la pesantedi primo grado, che aveva visto condanne fino a 5 anni e 5 mesi, superiori anche alle richieste dell’accusa. “75 indagati, 49 imputazioni, migliaia di intercettazioni e pedinamenti – spiegano gli avvocati Eugenio Losco e Mauro Straini, difensori degli antagonisti –. Dopo sei anni ladella Corte d’Appello restituisce almeno un frammento di verità: non ci fu alcunaper, solo una rete di solidarietà in un quartiere tra i più poveri della città più ricca d’Italia”.