Lanazione.it - Ponte Buggianese sfida il Certaldo. Spareggio salvezza al ’Pertini’

Questo potrebbe essere un sabato davvero interlocutorio per il. La compagine biancorossa gioca infatti oggi al "Pertini" l’anticipo di campionato contro il, in uno scontro che sa tanto di, visto che le due squadre occupano il penultimo posto in classifica, grazie ai dieci punti fin qui conquistati. È vero che il campionato è lungo, e che ancora mancano tante partite alla sua conclusione. Ma è anche certo che chi perde, avrà con molta probabilità poche chance di mantenere la categoria. Il DS Attilio Sensi ha speso queste parole sull’attuale momento della squadra pontigiana: "La prestazione offerta dai nostri ragazzi domenica scorsa è stata veramente eccezionale. Giochiamo bene, difendiamo bene, subendo poco o nulla, però ci manca chi fa gol.