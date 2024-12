Operazione Equilibrio | Così la Russia ha influenzato le elezioni in Romania

Leggi su Open.online

Non era mai successo in un paese della Nato che un voto venisse cancellato per le «azioni ibride e aggressive di un paese straniero». Ma l’inspiegabile exploit di Calin Georgescu allepolitiche inha infranto questo record. Ammiratore di Vladimir Putin e Donald Trump, ha raccolto il 22,9% grazie alla spinta di TikTok. Che secondo i giudici rumeni è stata finanziata da Mosca. Ora protestano tre partiti di estrema destra. E la conservatrice candidata anti-sistema pro-Ue. Elena Lasconi, che grazie al 19,1% del primo turno, avrebbe conteso domani 8 dicembre la presidenza a Georgescu. E che ha accusato i giudici di «colpo di Stato» e le istituzioni romene di aver «calpestato la democrazia». Lo stesso Georgescu ha lanciato l’accusa di «golpe». Ma entrambi rischiano di uscire di scena.