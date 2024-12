Nerdpool.it - Mufasa e l’eredità di James Earl Jones

Leggi su Nerdpool.it

: Il Re Leone ci porterà indietro nel tempo per rivelare gli eventi che hanno portato alla realizzazione del classico Disney originale, e sarà il talentuoso Aaron Pierre a interpretare il ruolo iconico di. Questa è una cosa da poco, dato cheè stato interpretato dal leggendario. Il prequel ovviamente presenta unmolto più giovane, ma non c’era meno pressione nel seguire le orme di. In una nuova intervista, Pierre ha rivelato quanto seriamente abbia preso il ruolo e quanto grande sia stata per lui la linea guida del lavoro dinell’originale.“Per quanto riguarda lui come artista e la sua abilità artistica, ma soprattutto per questo, sono stato ispirato e ho preso come guida il suo ritratto originale del 1994”, ha detto Pierre. “E la mia responsabilità, il mio lavoro, era cercare di scoprire chi fosse la versione adolescenziale di quel personaggio così forte, sicuro, radicato, equilibrato e di livello.