Milan altro che scudetto | la previsione da incubo per i rossoneri

, addio sogno: il divario con la prima è abissale, laè daUn’altra sconfitta per il, la quarta in 14 gare per iche hanno spezzato la striscia positiva di otto punti nelle precedenti quattro gare. Ierano attesi dal big match contro l’Atalanta, una sfida che poteva davvero rilanciare le ambizioni deiin chiave alta classifica. D’nde Fonseca, almeno a parole, credeva ancora nellocome obiettivo finale in stagione per il.Ed invece è arrivata la sconfitta, un’altra, con i tifosi dell’Atalanta che hanno intonato il più classico dei “Vinceremo il tricolor”. E la Dea può legittimamente ambire al grande traguardo: al momento è prima in classifica in attesa del Napoli impegnato domani e sogna frutto delle nove vittorie consecutive e di un gioco ormai mandato a memoria dagli interpreti.