Macelleria Popolare – Milano

Piazza XXIV Maggio – Mercato Coperto – 20123Tel. 02/39468368Sito Internet:Tipologia:con cucinaPrezzi: preparazioni a base di carne 3,50/20€, calice di vino 6/7€Chiusura: Domenica e LunedìOFFERTALaè una piccola “isola” gastronomica all’interno del mercato della Darsena fondata da Giuseppe Zen, noto per il suo “Mangiari di Strada” ormai chiuso da diversi anni. Questa“sui generis” utilizza esclusivamente carni biologiche provenienti dalle Fattorie San Lorenzo – parte integrante del progetto Mangiari di Strada – con un controllo completo sulla filiera. La qualità è il pilastro fondamentale di questo locale, che va oltre i canoni tradizionali. La carne, esposta in un normale bancone da mercato comunale, può essere comprata cruda, come farcia di un buon numero di panini o all’interno di altre specialità prevalentemente alla griglia.