Lo sci di fondo italiano è sempre Federico Pellegrino! 3° posto nella sprint di Lillehammer a 34 anni

sale sul gradino più basso del podiomaschile in tecnica libera della seconda tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci di, in corso a: l’azzurro viene preceduto dai padroni di casa norvegesi Johannes Hoesflot Klaebo, primo, ed Even Northug, secondo. Michael Hellweger esce nei quarti di finale ed è 29°.Grazie al terzoodierno diventano 13 le stagioni consecutive in cui, classe 1990, centra almeno un podio individuale in Coppa del Mondo, per un totale di 45 top 3 nelle competizioni individuali sul circuito maggiore, che salgono a 49 considerando anche Olimpiadi e Mondiali.In finale si registra la doppietta norvegese, grazie a Johannes Hoesflot Klaebo, primo in 2’32?64, ed Even Northug, secondo a 1?22, i quali precedono l’azzurro, terzo a 1?57.