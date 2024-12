Ladispoli era covo di pregiudicati | chiuso un bar

Leggi su Ilfaroonline.it

, 7 dicembre 2024- I Carabinieri della Stazione dihanno eseguito un’ordinanza, ex art. 100 T.U.L.P.S., emessa dal Questore di Roma, con la quale è stata disposta la sospensione della licenza e la chiusura per cinque giorni di un esercizio pubblico, situato nel comune di.Il provvedimento, che segue le disposizioni di legge in materia di sicurezza pubblica, è scaturito a seguito di accertamenti effettuati dai Carabinieri nel periodo tra settembre e ottobre 2024. Durante tale periodo, all’interno della sala giochi erano stati riscontrati episodi di frequentazione da parte di soggetti con precedenti, alcuni dei quali trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti e, in un’occasione, anche di armi da taglio tutti segnalati dall’Arma dei Carabinieri.