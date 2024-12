Anteprima24.it - La canzone dei Pinguini Tattici Nucleari per Giulia Tramontano e Thiago: “Canterò a squarciagola”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 4 minuti“Piccola donna, che cammini tra le stelleMostri le ferite che nascondi tra la pelle, sono 37”.Nelle notti di periferia, quando il buio avvolge tutto e solo le stelle vegliano silenziose, il ricordo dicontinua a brillare.La giovane, al settimo mese di gravidanza, portava in grembo il piccoloquando, il 23 maggio 2023 a Senago, è stata brutalmente uccisa con 37 coltellate dal suo ex compagno Alessandro Impagnatiello, condannato all’ergastolo. Un femminicidio che ha scosso l’Italia intera, lasciando dietro di sé sgomento, rabbia e un dolore impossibile da misurare. Una ferita che però non è caduta nell’oblio, ma ha trovato voce nelle parole dei, che con la‘Migliore‘, contenuta nell’album ‘Hello World’, hanno trasformato il dolore in un inno alla memoria, alla speranza e alla necessità di un cambiamento.