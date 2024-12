Ilfattoquotidiano.it - Daniela Ruggi scomparsa: lo “sceriffo” Domenico Lanza indagato per sequestro di persona

Un altro sviluppo nelle indagini sulladi, la 31enne residente a Montefiorino, sull’Appennino modenese, della quale da oltre due mesi si sono perse le tracce. L’ultimo tassello riguarda, 66enne di Polinago chiamato ‘lo’, che ai microfoni di Pomeriggio 5 aveva dichiarato di essere tra le ultime persone ad avere visto la donna: ora risulta, con avviso di garanzia per procedere agli atti, nel fascicolo perdi. Già il 6 dicembre era stato arrestato per la detenzione di armi da fuoco e in mattinata è stata fatta la convalida. Pochi minuti prima dell’udienza il difensore, Fausto Gianelli, è stato avvisato della perquisizione.risulta essere una delle ultime persone ad aver visto la 31enne, che qualche volta ha ospitato in casa.