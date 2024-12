Donnapop.it - Carlo Conti, non solo Sanremo: nel 2025 condurrà 2 nuovi programmi ad alto tasso di trash

Leggi su Donnapop.it

è il nuovo conduttore e Direttore Artistico del Festival di; dopo l’esperienza all’Ariston, però, tornerà sul piccolo schermo con due. Quali?torna con dueDopo l’ultima edizione del Tale e Quale Show,ha deciso di tentare la fortuna proponendo alla Rai di far tornare in auge una sua creazione, ormai in pausa da molti anni. Uno dei duedi cui sarà responsabile è infatti la trasmissione Ora o mai più, che tornerà sul piccolo schermo a partire da gennaio.Ovviamente, però, per via del Festival dinon potrà condurre il suo programma e – pare – che questo sarà affidato a Marco Liorni. Finito Ora o mai più, comunque, il Direttore Artistico del grande evento Rai Uno sarà protagonista di un’altra trasmissione sulla falsa riga della stessa.