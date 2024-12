Iltempo.it - Calenda pontifica ma da ministro lasciò 162 tavoli di crisi aperti

Il segretario della Cgil che sciopera contro il governo ma è rimasto inerme di fronte ai tagli di Stellantis ••• Facile parlare e criticare la sinistra che si è accorta solo ora del disastro Stellantis, ma Carlo(oggi in posizione di accusatore per l'inerzia di Schlein nel capire cosa stava accadendo nel settore dell'automotive italiano) dovrebbe essere più cauto nelle sue reprimende. Sì perchécome spiegarono, anche con dovizia di particolari i grillini in un lungo post sul blog delle stelle, è stato uno dei peggioridello Sviluppo Economico. Sotto la sua guida, al dicastero di via Veneto sono stati accatastati sulla sua scrivania, una serie impressionante di dossier con sopra un bel marchio rosso con su scritto: «Fallito». Si tratta solo per citare alcuni casi quello dell'Ilva di Taranto (chiuso solo ora dal governo Meloni) a quello di Alitalia passando per Fincantieri e Almaviva.