.com - Basket B nazionale / Fabriano e Jesi, trasferte da capitalizzare

Leggi su .com

Il quintetto di coach Niccolai direzione Campania a Sant’Antimo, quello di Ghizzinardi in Toscana a Piombino. Punti pesanti per restare agganciati alla zona play offVALLESINA, 7 dicembre 2024 –pernella giornata numero 15 del campionato di serie B.Sant’Antimo e Piombino le avversarie delle due marchigiane che stazionano entrambe a metà classifica puntando ad un salto di qualità per uscire dalla zona play in e puntare ad un posto al sole alla conquista dei play off (prime sei in classifica) che dista solo due lunghezze anche se la concorrenza è folta. Curiosità di classifica,affronteranno avversarie che come loro hanno gli stessi punti di classifica a mettere in evidenza l’importanza della posta in palio per due gare che potrebbero diventare lo spartiacque per i progetti futuri.