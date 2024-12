Lanazione.it - Squadra Corse Città di Pisa al Rally della Fettunta

Leggi su Lanazione.it

, 6 dicembre 2024 - L’equipaggio Fichi-Fratta al via alpenultimo appuntamento toscanolunga stagione 2024 del Granducato Toscano. Dopo due podi nelle ultime due gare effettuate, vittoria alCoppadi Lucca e piazza d’onore aldi Casciana Terme, Matteo Fichi si ripresenta al via di una delle gare più “datate”Toscana: ilche è una manifestazione giunta addirittura alla quarantacinquesima edizione. “Siamo contenti di disputare il”dice Fichi mentre sta finendo di allestire la sua Peugeot 106e e prosegue “per me è la settima volta che corro in questa gara, ha un fascino particolare e ha delle belle strade, impegnative e difficili che mettono in risalto la guida. Ce la metteremo tutta per ben figurare, anche se gli avversari sono tanti e molti anche veloci.